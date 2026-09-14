NIO Aktie News: NIO am Nachmittag im Aufwind

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 3,73 USD zu. Bei 3,79 USD markierte die NIO-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 3,74 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 830'538 NIO-Aktien den Besitzer.

Am 03.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,01 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NIO-Aktie somit 53,50 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,58 USD am 11.09.2026. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 4,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem NIO seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte NIO am 01.09.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte NIO ebenfalls -0,32 USD je Aktie eingebüsst. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 79,65 Prozent auf 4.72 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.63 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte NIO am 11.11.2026 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,608 CNY je Aktie in den NIO-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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