NIO Aktie News: NIO legt am Freitagabend zu

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 4,52 USD zu. Der Kurs der NIO-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,53 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,49 USD. Zuletzt wurden via New York 803'543 NIO-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2025 markierte das Papier bei 8,01 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 77,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,38 USD am 15.08.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie.

NIO-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen. Am 21.05.2026 äusserte sich NIO zu den Kennzahlen des am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei NIO ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,45 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 3.69 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NIO 1.65 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 09.09.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Laut Analysten dürfte NIO im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,488 CNY einfahren.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

Tesla-Konkurrent BYD expandiert mit acht neuen Modellen in Europa - Aktie kaum verändert

BYD, Alibaba und Baidu im Visier der USA - Aktien zeigen gemischte Reaktionen

Aktien von BYD und NIO uneins: Chinas Autobauer senken Prognose für 2026 drastisch - Absatzeinbruch erwartet