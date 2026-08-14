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14.08.2026 16:29:00

NIO Aktie News: NIO behauptet sich am Freitagnachmittag

NIO Aktie News: NIO behauptet sich am Freitagnachmittag

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von NIO. Mit einem Kurs von 4,50 USD zeigte sich die NIO-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

NIO
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Anleger zeigten sich um 16:28 Uhr bei der NIO-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 4,50 USD. In der Spitze gewann die NIO-Aktie bis auf 4,53 USD. In der Spitze fiel die NIO-Aktie bis auf 4,48 USD. Mit einem Wert von 4,49 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der NIO-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 402'931 Stück gehandelt.

Am 03.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 8,01 USD ein 52-Wochen-Hoch. 78,00 Prozent Plus fehlen der NIO-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,38 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

NIO-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CNY aus. NIO veröffentlichte am 21.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,45 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 122,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.65 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.69 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.09.2026 terminiert.

Analysten gehen davon aus, dass NIO 2026 einen Verlust in Höhe von -0,488 CNY je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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