NIO Aktie News: NIO im Bärenmodus

Die NIO-Aktie stand in der BX World-Sitzung zuletzt 7.7 Prozent im Minus bei 16.92 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die NIO-Aktie bis auf 16.92 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16.92 CHF. Zuletzt wurden via BX World 120 NIO-Aktien umgesetzt.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NIO einen Verlust von -1.243 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

NIO Inc. ist ein führender Hersteller von Premium-Smart-Elektrofahrzeugen in China. NIO entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt intelligente E-Autos und forscht ausserdem an Innovationen rund um die Themen autonomes Fahren und digitale Technologien. NIO ist ausserdem im Bereich Batteriesysteme tätig. Zu den Marken des Elektroauto-Herstellers zählen die Reihen ET7, EC6, ES8, ES6 und EP9.

