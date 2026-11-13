NIO Aktie News: NIO am Freitagabend auf rotem Terrain

Die NIO-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 3,8 Prozent im Minus bei 2,94 USD. Das bisherige Tagestief markierte NIO-Aktie bei 2,91 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 2'387'739 NIO-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.04.2026 bei 7,00 USD. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 58,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.11.2026 gab der Anteilsschein bis auf 2,91 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 0,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an NIO-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte NIO am 01.09.2026 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei NIO ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,32 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat NIO mit einem Umsatz von insgesamt 4.72 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.63 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 79,65 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte NIO am 02.03.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem NIO-Verlust in Höhe von -0,617 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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