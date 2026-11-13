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13.11.2026 16:29:00
NIO Aktie News: NIO verbilligt sich am Nachmittag
Die Aktie von NIO gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die NIO-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 3,1 Prozent auf 2,96 USD nach.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 3,1 Prozent auf 2,96 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NIO-Aktie bisher bei 2,95 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,00 USD. Bisher wurden via New York 1'078'193 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 7,00 USD markierte der Titel am 18.04.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 136,89 Prozent über dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie. Am 13.11.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,95 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 0,17 Prozent würde die NIO-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte NIO 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 01.09.2026 hat NIO die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. NIO hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,32 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig wurden 4.72 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NIO 2.63 Mrd. USD umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte NIO am 02.03.2027 vorlegen.
Experten gehen davon aus, dass NIO im Jahr 2026 -0,617 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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