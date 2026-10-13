NIO Aktie 43286578 / US62914V1061
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13.10.2026 16:29:00
NIO Aktie News: Anleger schicken NIO am Nachmittag auf rotes Terrain
Die Aktie von NIO gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der NIO-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 3,47 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für die NIO-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 3,47 USD. Zwischenzeitlich weitete die NIO-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,39 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,43 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1'018'359 NIO-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,53 USD) erklomm das Papier am 07.11.2025. Mit einem Zuwachs von 117,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,37 USD. Mit einem Kursverlust von 2,89 Prozent würde die NIO-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte NIO 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 01.09.2026 hat NIO die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,32 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 79,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.72 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.63 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die NIO-Bilanz für Q3 2026 wird am 11.11.2026 erwartet.
Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,552 CNY je NIO-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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