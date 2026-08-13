NIO Aktie News: NIO wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

Die NIO-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 4,49 USD. Das bisherige Tagestief markierte NIO-Aktie bei 4,45 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,49 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten NIO-Aktien beläuft sich auf 1'074'434 Stück.

Bei 8,01 USD markierte der Titel am 03.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 78,60 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.08.2025 bei 4,38 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten NIO-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. NIO liess sich am 21.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. NIO hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,45 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.69 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 122,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.65 Mrd. USD in den Büchern standen.

NIO wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 09.09.2026 vorlegen.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,488 CNY je NIO-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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