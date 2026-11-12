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12.11.2026 20:27:13
NIO Aktie News: Investoren fliehen am Donnerstagabend aus NIO
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 6,2 Prozent auf 3,04 USD abwärts.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 6,2 Prozent auf 3,04 USD. Die Abwärtsbewegung der NIO-Aktie ging bis auf 3,04 USD. Mit einem Wert von 3,12 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 3'284'860 NIO-Aktien den Besitzer.
Am 18.04.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NIO-Aktie 130,26 Prozent zulegen. Am 12.11.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,04 USD ab. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 0,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je NIO-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NIO am 01.09.2026. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,32 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 4.72 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 79,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.63 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 02.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von NIO veröffentlicht werden.
Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,617 CNY je NIO-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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