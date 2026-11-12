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12.11.2026 16:29:00
NIO Aktie News: NIO gibt am Nachmittag nach
Die Aktie von NIO gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 3,5 Prozent auf 3,13 USD.
Die NIO-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 3,5 Prozent auf 3,13 USD. Die NIO-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,07 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,12 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'455'672 NIO-Aktien.
Am 18.04.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NIO-Aktie somit 55,36 Prozent niedriger. Am 12.11.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,07 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an NIO-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY. Am 01.09.2026 lud NIO zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,32 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 79,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.72 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2.63 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die NIO-Bilanz für Q4 2026 wird am 02.03.2027 erwartet.
Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,617 CNY je NIO-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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NIO am 12.11.2026
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