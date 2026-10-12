NIO Aktie News: Anleger trennen sich am Abend vermehrt von NIO

Der NIO-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 3,2 Prozent auf 3,47 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die NIO-Aktie bis auf 3,44 USD. Bei 3,47 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 1'785'514 NIO-Aktien umgesetzt.

Bei 7,53 USD erreichte der Titel am 07.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NIO-Aktie somit 53,98 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,37 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NIO-Aktie 2,89 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass NIO-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete NIO 0,000 USD aus. Am 01.09.2026 hat NIO in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. NIO hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,32 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 79,65 Prozent auf 4.72 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.63 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

NIO wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 11.11.2026 vorlegen.

In der NIO-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,552 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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