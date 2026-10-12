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12.10.2026 16:29:00

NIO Aktie News: NIO am Nachmittag mit Abschlägen

NIO Aktie News: NIO am Nachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 4,1 Prozent auf 3,44 USD abwärts.

NIO
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Die NIO-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 4,1 Prozent auf 3,44 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die NIO-Aktie bis auf 3,44 USD. Bei 3,47 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der NIO-Aktie belief sich zuletzt auf 869'946 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,53 USD. Dieser Kurs wurde am 07.11.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NIO-Aktie somit 54,38 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.10.2026 (3,37 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NIO-Aktie 2,04 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an NIO-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte NIO am 01.09.2026. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei NIO ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,32 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.72 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 79,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NIO einen Umsatz von 2.63 Mrd. USD eingefahren.

NIO dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 11.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass NIO im Jahr 2026 -0,552 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Short 15’229.45 8.95 SJZBBU
SMI-Kurs: 13’855.57 12.10.2026 16:48:41
Long 13’259.22 19.70 S2BJ7U
Long 12’944.26 13.65 SRDBIU
Long 12’396.91 8.90 S6IBVU
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