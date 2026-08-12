NIO Aktie News: NIO am Mittwochabend leichter

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 4,55 USD. In der Spitze büsste die NIO-Aktie bis auf 4,53 USD ein. Bei 4,56 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der NIO-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'374'155 Stück gehandelt.

Am 03.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,01 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 76,24 Prozent hinzugewinnen. Bei 4,38 USD erreichte der Anteilsschein am 15.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die NIO-Aktie mit einem Verlust von 3,74 Prozent wieder erreichen.

Nachdem NIO seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte NIO am 21.05.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,45 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 122,96 Prozent auf 3.69 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von NIO wird am 09.09.2026 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NIO einen Verlust von -0,488 CNY je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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