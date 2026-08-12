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12.08.2026 16:29:00
NIO Aktie News: NIO am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 4,58 USD.
Die NIO-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 4,58 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die NIO-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,55 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,56 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 687'493 NIO-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 8,01 USD erreichte der Titel am 03.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 74,89 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,38 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NIO am 21.05.2026. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NIO im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 122,96 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.69 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1.65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die NIO-Bilanz für Q2 2026 wird am 09.09.2026 erwartet.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,488 CNY je NIO-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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