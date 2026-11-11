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11.11.2026 20:27:13

NIO Aktie News: NIO gibt am Mittwochabend nach

NIO Aktie News: NIO gibt am Mittwochabend nach

Die Aktie von NIO gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von NIO gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 3,26 USD abwärts.

NIO
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Die NIO-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 3,26 USD. Im Tief verlor die NIO-Aktie bis auf 3,22 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,26 USD. Zuletzt wurden via New York 2'275'791 NIO-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.04.2026 bei 7,00 USD. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 53,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,11 USD am 06.11.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NIO-Aktie derzeit noch 4,61 Prozent Luft nach unten.

Nachdem NIO seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte NIO am 01.09.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,32 USD ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.72 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 79,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NIO einen Umsatz von 2.63 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.03.2027 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NIO einen Verlust von -0,617 CNY je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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NIO am 11.11.2026

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