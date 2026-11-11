NIO Aktie News: NIO am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,1 Prozent auf 3,25 USD. Die Abwärtsbewegung der NIO-Aktie ging bis auf 3,22 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,26 USD. Bisher wurden heute 733'019 NIO-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.04.2026 bei 7,00 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 115,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 06.11.2026 auf bis zu 3,11 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für NIO-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden. NIO veröffentlichte am 01.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,32 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NIO im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 79,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.72 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2.63 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 02.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von NIO veröffentlicht werden.

Analysten gehen davon aus, dass NIO 2026 einen Verlust in Höhe von -0,617 CNY je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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