NIO Aktie News: NIO macht am Freitagabend Boden gut

Das Papier von NIO legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 2,8 Prozent auf 3,68 USD. Die NIO-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,74 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 3,72 USD. Zuletzt wechselten via New York 1'662'462 NIO-Aktien den Besitzer.

Am 03.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 8,01 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 117,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NIO-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,58 USD. Dieser Wert wurde am 10.09.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 2,85 Prozent würde die NIO-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten NIO-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte NIO am 01.09.2026. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,32 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat NIO im vergangenen Quartal 4.72 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 79,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NIO 2.63 Mrd. USD umsetzen können.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von NIO wird am 11.11.2026 gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass NIO 2026 einen Verlust in Höhe von -0,655 CNY je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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