NIO Aktie 43286578 / US62914V1061
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11.09.2026 16:29:00
NIO Aktie News: NIO am Nachmittag fester
Die Aktie von NIO gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die NIO-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 4,1 Prozent auf 3,73 USD.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von NIO zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 4,1 Prozent auf 3,73 USD. Die NIO-Aktie legte bis auf 3,74 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den New York-Handel startete das Papier bei 3,72 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten NIO-Aktien beläuft sich auf 985'590 Stück.
Am 03.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,01 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 53,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 10.09.2026 auf bis zu 3,58 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die NIO-Aktie mit einem Verlust von 4,03 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten NIO-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NIO am 01.09.2026. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,32 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 4.72 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.63 Mrd. USD umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte NIO am 11.11.2026 vorlegen.
In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,655 CNY je NIO-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.ch
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