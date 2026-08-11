NIO Aktie News: NIO am Dienstagabend im Minusbereich

Die NIO-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 4,9 Prozent bei 4,59 USD. Das Tagestief markierte die NIO-Aktie bei 4,52 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 4,60 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 3'306'765 NIO-Aktien den Besitzer.

Am 03.10.2025 markierte das Papier bei 8,01 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 74,70 Prozent hinzugewinnen. Am 15.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 4,38 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

NIO-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NIO am 21.05.2026 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,45 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 122,96 Prozent auf 3.69 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.65 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte NIO am 09.09.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NIO einen Verlust von -0,488 CNY je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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