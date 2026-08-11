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11.08.2026 16:29:00

NIO Aktie News: NIO am Nachmittag im Sinkflug

NIO Aktie News: NIO am Nachmittag im Sinkflug

Die Aktie von NIO gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NIO-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 5,3 Prozent auf 4,57 USD.

NIO
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Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 5,3 Prozent auf 4,57 USD. In der Spitze büsste die NIO-Aktie bis auf 4,52 USD ein. Bei 4,60 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 2'005'037 NIO-Aktien gehandelt.

Bei 8,01 USD markierte der Titel am 03.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 75,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.08.2025 bei 4,38 USD. Mit Abgaben von 4,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem NIO seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NIO am 21.05.2026 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte NIO ebenfalls -0,45 USD je Aktie eingebüsst. Auf der Umsatzseite hat NIO im vergangenen Quartal 3.69 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 122,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NIO 1.65 Mrd. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte NIO am 09.09.2026 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,488 CNY je NIO-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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