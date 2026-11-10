NIO Aktie News: NIO verliert am Abend

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 4,8 Prozent auf 3,25 USD. Die NIO-Aktie sank bis auf 3,24 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,36 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'406'401 NIO-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 7,06 USD erreichte der Titel am 11.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 54,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.11.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,11 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NIO-Aktie 4,31 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 USD im Jahr 2025. NIO liess sich am 01.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. NIO hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,32 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat NIO mit einem Umsatz von insgesamt 4.72 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.63 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 79,65 Prozent gesteigert.

Am 11.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von NIO veröffentlicht werden.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,617 CNY je NIO-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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