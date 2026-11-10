NIO Aktie News: NIO verliert am Dienstagnachmittag

Das Papier von NIO gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 3,36 USD abwärts. Bei 3,34 USD markierte die NIO-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,36 USD. Zuletzt wurden via New York 346'735 NIO-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,06 USD) erklomm das Papier am 11.11.2025. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 52,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.11.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,11 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die NIO-Aktie mit einem Verlust von 7,45 Prozent wieder erreichen.

Nachdem NIO seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte NIO am 01.09.2026. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei NIO ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,32 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NIO im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 79,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.72 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2.63 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2026 erfolgen.

Laut Analysten dürfte NIO im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,617 CNY einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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