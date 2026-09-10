NIO Aktie 43286578 / US62914V1061
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10.09.2026 20:27:13
NIO Aktie News: NIO am Donnerstagabend mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 2,6 Prozent auf 3,61 USD.
Die NIO-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 2,6 Prozent auf 3,61 USD. Die Abwärtsbewegung der NIO-Aktie ging bis auf 3,59 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,62 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 2'540'461 NIO-Aktien.
Am 03.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,01 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 54,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.09.2026 (3,59 USD). Abschläge von 0,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY. NIO gewährte am 01.09.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte NIO ebenfalls -0,32 USD je Aktie eingebüsst. Auf der Umsatzseite hat NIO im vergangenen Quartal 4.72 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 79,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NIO 2.63 Mrd. USD umsetzen können.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte NIO am 11.11.2026 vorlegen.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,664 CNY je NIO-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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