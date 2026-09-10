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10.09.2026 16:29:00

NIO Aktie News: NIO wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

NIO Aktie News: NIO wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

Die Aktie von NIO gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die NIO-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,4 Prozent im Minus bei 3,61 USD.

NIO
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,4 Prozent auf 3,61 USD. In der Spitze fiel die NIO-Aktie bis auf 3,59 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 3,62 USD. Zuletzt wurden via New York 1'208'542 NIO-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2025 markierte das Papier bei 8,01 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 54,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.09.2026 bei 3,59 USD. Mit einem Kursverlust von 0,55 Prozent würde die NIO-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je NIO-Aktie. NIO veröffentlichte am 01.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,32 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat NIO im vergangenen Quartal 4.72 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 79,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NIO 2.63 Mrd. USD umsetzen können.

Am 11.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von NIO veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,664 CNY je NIO-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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