NIO Aktie News: NIO gewinnt am Montagabend an Fahrt

Um 20:26 Uhr ging es für das NIO-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 4,76 USD. Im Tageshoch stieg die NIO-Aktie bis auf 4,80 USD. Bei 4,77 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten NIO-Aktien beläuft sich auf 1'002'940 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,01 USD. Dieser Kurs wurde am 03.10.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NIO-Aktie derzeit noch 68,45 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,38 USD. Dieser Wert wurde am 15.08.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 8,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

NIO-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen. NIO liess sich am 21.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.69 Mrd. USD – ein Plus von 122,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIO 1.65 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte NIO am 09.09.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass NIO im Jahr 2026 -0,488 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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