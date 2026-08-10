NIO Aktie 43286578 / US62914V1061
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10.08.2026 16:29:00
NIO Aktie News: NIO am Montagnachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 4,74 USD.
Die NIO-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 4,74 USD abwärts. Die NIO-Aktie sank bis auf 4,74 USD. Bei 4,77 USD eröffnete der Anteilsschein. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 383'390 NIO-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,01 USD) erklomm das Papier am 03.10.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 69,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.08.2025 bei 4,38 USD. Mit Abgaben von 7,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je NIO-Aktie. Die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NIO am 21.05.2026. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 3.69 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.65 Mrd. USD umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.09.2026 erfolgen.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,488 CNY je NIO-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
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