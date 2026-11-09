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09.11.2026 20:27:13
NIO Aktie News: NIO am Montagabend im Bullenmodus
Die Aktie von NIO zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von NIO legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 6,1 Prozent auf 3,40 USD.
Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von NIO zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 6,1 Prozent auf 3,40 USD. Im Tageshoch stieg die NIO-Aktie bis auf 3,40 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,33 USD. Zuletzt wurden via New York 1'273'916 NIO-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,06 USD) erklomm das Papier am 11.11.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 107,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NIO-Aktie. Am 06.11.2026 gab der Anteilsschein bis auf 3,11 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 9,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je NIO-Aktie. Am 01.09.2026 legte NIO die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,32 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 79,65 Prozent auf 4.72 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.63 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte NIO am 11.11.2026 vorlegen.
Analysten gehen davon aus, dass NIO 2026 einen Verlust in Höhe von -0,617 CNY je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
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