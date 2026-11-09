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09.11.2026 16:29:00
NIO Aktie News: Anleger schicken NIO am Nachmittag ins Plus
Die Aktie von NIO zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die NIO-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 4,5 Prozent im Plus bei 3,35 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 4,5 Prozent auf 3,35 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die NIO-Aktie bisher bei 3,35 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 3,33 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 581'180 NIO-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 7,06 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.11.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NIO-Aktie somit 52,59 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 3,11 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.11.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NIO-Aktie derzeit noch 7,17 Prozent Luft nach unten.
NIO-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CNY aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte NIO am 01.09.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,32 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 79,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.72 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2.63 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2026 terminiert.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NIO 2026 einen Verlust in Höhe von -0,617 CNY ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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