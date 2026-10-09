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09.10.2026 20:27:13
NIO Aktie News: NIO reagiert am Abend positiv
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von NIO. Zuletzt wies die NIO-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 4,5 Prozent auf 3,57 USD nach oben.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 4,5 Prozent auf 3,57 USD zu. Die NIO-Aktie legte bis auf 3,63 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,49 USD. Bisher wurden heute 3'101'797 NIO-Aktien gehandelt.
Bei 7,76 USD markierte der Titel am 10.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 117,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.10.2026 (3,37 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten NIO-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte NIO am 01.09.2026 vor. NIO hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,32 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite standen 4.72 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.63 Mrd. USD umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte NIO am 11.11.2026 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem NIO-Verlust in Höhe von -0,552 CNY je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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