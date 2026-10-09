NIO Aktie News: NIO springt am Freitagnachmittag an

Die NIO-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,0 Prozent auf 3,62 USD. Der Kurs der NIO-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,63 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,49 USD. Zuletzt wechselten via New York 1'681'803 NIO-Aktien den Besitzer.

Am 10.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,76 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 114,66 Prozent Plus fehlen der NIO-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,37 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 6,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

NIO-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen. Am 01.09.2026 äusserte sich NIO zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,32 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat NIO im vergangenen Quartal 4.72 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 79,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NIO 2.63 Mrd. USD umsetzen können.

Die NIO-Bilanz für Q3 2026 wird am 11.11.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass NIO im Jahr 2026 -0,552 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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