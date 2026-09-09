NIO Aktie 43286578 / US62914V1061
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09.09.2026 20:27:13
NIO Aktie News: NIO am Abend tiefer
Die Aktie von NIO gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die NIO-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 3,72 USD.
Die NIO-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 2,0 Prozent im Minus bei 3,72 USD. Die Abwärtsbewegung der NIO-Aktie ging bis auf 3,69 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,77 USD. Bisher wurden via New York 2'760'416 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 03.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 8,01 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NIO-Aktie somit 53,62 Prozent niedriger. Am 09.09.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,69 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die NIO-Aktie mit einem Verlust von 0,81 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an NIO-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY. Am 01.09.2026 äusserte sich NIO zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte NIO ebenfalls -0,32 USD je Aktie eingebüsst. Der Umsatz wurde auf 4.72 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.63 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte NIO am 11.11.2026 vorlegen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass NIO einen Verlust von -0,582 CNY je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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