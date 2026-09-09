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09.09.2026 16:29:00

NIO Aktie News: NIO am Nachmittag leichter

NIO Aktie News: NIO am Nachmittag leichter

Die Aktie von NIO gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die NIO-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 3,72 USD ab.

NIO
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Die NIO-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 3,72 USD. Zwischenzeitlich weitete die NIO-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,72 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,77 USD. Zuletzt wechselten via New York 778'530 NIO-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2025 auf bis zu 8,01 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 115,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,72 USD ab. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 0,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten NIO-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte NIO am 01.09.2026 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte NIO ebenfalls -0,32 USD je Aktie eingebüsst. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 79,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.72 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2.63 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 11.11.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,582 CNY je NIO-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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