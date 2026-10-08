NIO Aktie News: NIO am Donnerstagabend mit negativen Vorzeichen

Die NIO-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 4,9 Prozent auf 3,37 USD abwärts. Bei 3,37 USD markierte die NIO-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,48 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'710'228 NIO-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,86 USD. Dieser Kurs wurde am 09.10.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NIO-Aktie 133,43 Prozent zulegen. Am 08.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,37 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem NIO seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten. NIO gewährte am 01.09.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 79,65 Prozent auf 4.72 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.63 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2026 terminiert.

Laut Analysten dürfte NIO im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,552 CNY einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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