NIO Aktie 43286578 / US62914V1061
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08.10.2026 16:29:00
NIO Aktie News: NIO wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst
Die Aktie von NIO gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die NIO-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 3,46 USD ab.
Die NIO-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 2,4 Prozent im Minus bei 3,46 USD. Die NIO-Aktie sank bis auf 3,45 USD. Bei 3,48 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 447'306 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei einem Wert von 7,86 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 127,35 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,37 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie.
Zuletzt erhielten NIO-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus. NIO liess sich am 01.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,32 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat NIO mit einem Umsatz von insgesamt 4.72 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.63 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 79,65 Prozent gesteigert.
Voraussichtlich am 11.11.2026 dürfte NIO Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem NIO-Verlust in Höhe von -0,552 CNY je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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NIO am 08.10.2026
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