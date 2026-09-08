NIO Aktie News: NIO zeigt sich am Abend fester

Die NIO-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 3,82 USD. In der Spitze legte die NIO-Aktie bis auf 3,85 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,73 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'198'532 NIO-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,01 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 109,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie. Bei 3,72 USD erreichte der Anteilsschein am 04.09.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 2,75 Prozent würde die NIO-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an NIO-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NIO am 01.09.2026. NIO hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,32 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 4.72 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 79,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.63 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von NIO wird am 11.11.2026 gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,580 CNY je NIO-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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