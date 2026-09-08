NIO Aktie News: NIO am Dienstagnachmittag im Minusbereich

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 3,73 USD. Die NIO-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,73 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,73 USD. Von der NIO-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 900'352 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 8,01 USD. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 53,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 3,72 USD erreichte der Anteilsschein am 04.09.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 0,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 01.09.2026 legte NIO die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,32 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 4.72 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.63 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

NIO dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 11.11.2026 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass NIO 2026 einen Verlust in Höhe von -0,580 CNY je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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