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07.10.2026 20:27:13

NIO Aktie News: NIO reagiert am Abend positiv

NIO Aktie News: NIO reagiert am Abend positiv

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von NIO. Zuletzt konnte die Aktie von NIO zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,1 Prozent auf 3,52 USD.

NIO
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Um 20:26 Uhr wies die NIO-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 3,52 USD nach oben. Im Tageshoch stieg die NIO-Aktie bis auf 3,53 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 3,45 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1'492'509 NIO-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.10.2025 auf bis zu 7,86 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 123,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.10.2026 bei 3,37 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 4,26 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten NIO-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NIO am 01.09.2026. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 79,65 Prozent auf 4.72 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.63 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die NIO-Bilanz für Q3 2026 wird am 11.11.2026 erwartet.

2026 dürfte NIO einen Verlust von -0,552 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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