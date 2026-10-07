NIO Aktie 43286578 / US62914V1061
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
07.10.2026 16:29:00
NIO Aktie News: NIO am Nachmittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 3,44 USD.
Die NIO-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 1,1 Prozent auf 3,44 USD nach. Die höchsten Verluste verbuchte die NIO-Aktie bis auf 3,44 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,45 USD. Bisher wurden via New York 374'496 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,86 USD. Dieser Kurs wurde am 09.10.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 56,19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 03.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,37 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,06 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass NIO-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete NIO 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte NIO am 01.09.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,32 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 79,65 Prozent auf 4.72 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.63 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 11.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von NIO veröffentlicht werden.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,552 CNY je NIO-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur NIO-Aktie
NIO-Aktie im Blick: Konzern verringert Verlust deutlich, Auslieferungen boomen
Ausblick: NIO gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Tesla-Konkurrent BYD expandiert mit acht neuen Modellen in Europa - Aktie kaum verändert
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu NIO
|
07.10.26
|NIO Aktie News: NIO reagiert am Abend positiv (finanzen.ch)
|
07.10.26
|NIO Aktie News: NIO am Nachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
01.09.26
|NIO-Aktie im Blick: Konzern verringert Verlust deutlich, Auslieferungen boomen (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Ausblick: NIO gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
08.06.26
|Aktien von BYD und NIO uneins: Chinas Autobauer senken Prognose für 2026 drastisch - Absatzeinbruch erwartet (AWP)
|
28.05.26
|NIO-Aktie verliert nach Kurssprung: BYD-Konkurrent lanciert ES9-Flaggschiff (finanzen.ch)
|
12.04.26
|NIO-Aktie vor Trendwende? Jim Cramer setzt auf Tesla-Konkurrent aus China (finanzen.ch)
|
10.04.26
|NIO-Aktie volatil: Darum enttäuscht das ES9-Debüt Investoren - Wettbewerb in China im Blick (finanzen.ch)
Analysen zu NIO
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
NIO am 07.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: SMI und DAX im Minus -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Donnerstagshandel ab. An den Börsen in Asien geht es am Donnerstag abwärts.