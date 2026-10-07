NIO Aktie News: NIO am Nachmittag mit Verlusten

Die NIO-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 1,1 Prozent auf 3,44 USD nach. Die höchsten Verluste verbuchte die NIO-Aktie bis auf 3,44 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,45 USD. Bisher wurden via New York 374'496 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,86 USD. Dieser Kurs wurde am 09.10.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 56,19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 03.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,37 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,06 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass NIO-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete NIO 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte NIO am 01.09.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,32 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 79,65 Prozent auf 4.72 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.63 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 11.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von NIO veröffentlicht werden.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,552 CNY je NIO-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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