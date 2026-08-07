NIO Aktie 43286578 / US62914V1061
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07.08.2026 20:27:13
NIO Aktie News: NIO gewinnt am Freitagabend an Boden
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von NIO. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 2,7 Prozent auf 4,73 USD zu.
Im New York-Handel gewannen die NIO-Papiere um 20:26 Uhr 2,7 Prozent. Kurzfristig markierte die NIO-Aktie bei 4,76 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 4,68 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 1'816'559 NIO-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 8,01 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 69,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,38 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie.
Nachdem NIO seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten. NIO gewährte am 21.05.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte NIO ebenfalls -0,45 USD je Aktie eingebüsst. Beim Umsatz wurden 3.69 Mrd. USD gegenüber 1.65 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 09.09.2026 erwartet.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,488 CNY je Aktie in den NIO-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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