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07.08.2026 16:29:00

NIO Aktie News: Anleger schicken NIO am Freitagnachmittag ins Plus

NIO Aktie News: Anleger schicken NIO am Freitagnachmittag ins Plus

Die Aktie von NIO gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die NIO-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 4,67 USD nach oben.

NIO
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Im New York-Handel gewannen die NIO-Papiere um 16:28 Uhr 1,5 Prozent. Im Tageshoch stieg die NIO-Aktie bis auf 4,73 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 4,68 USD. Zuletzt wurden via New York 753'125 NIO-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,01 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NIO-Aktie mit einem Kursplus von 71,52 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 4,38 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.08.2025). Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 6,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

NIO-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen. NIO liess sich am 21.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei NIO ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,45 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NIO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 122,96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.69 Mrd. USD im Vergleich zu 1.65 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 09.09.2026 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NIO 2026 einen Verlust in Höhe von -0,488 CNY ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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