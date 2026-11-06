NIO Aktie News: NIO gewinnt am Freitagabend kräftig

Die NIO-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 5,8 Prozent auf 3,39 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die NIO-Aktie bisher bei 3,42 USD. Mit einem Wert von 3,28 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 3'526'334 NIO-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,53 USD. Dieser Kurs wurde am 07.11.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 122,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NIO-Aktie. Bei einem Wert von 3,11 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,27 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an NIO-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus. NIO gewährte am 01.09.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 4.72 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.63 Mrd. USD umgesetzt.

Die NIO-Bilanz für Q3 2026 wird am 11.11.2026 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,617 CNY je Aktie in den NIO-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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