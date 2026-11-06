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06.11.2026 16:29:00
NIO Aktie News: NIO zeigt sich am Nachmittag fester
Die Aktie von NIO gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das NIO-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 4,5 Prozent auf 3,35 USD.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 4,5 Prozent auf 3,35 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die NIO-Aktie sogar auf 3,37 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,28 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 965'501 NIO-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 07.11.2025 auf bis zu 7,53 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 125,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 3,11 USD erreichte der Anteilsschein am 05.11.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 7,17 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenausschüttung für NIO-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte NIO am 01.09.2026 vor. NIO hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,32 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. NIO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.72 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 79,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.63 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte NIO am 11.11.2026 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem NIO-Verlust in Höhe von -0,617 CNY je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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