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06.10.2026 20:27:13

NIO Aktie News: NIO präsentiert sich am Abend stärker

NIO Aktie News: NIO präsentiert sich am Abend stärker

Die Aktie von NIO gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 3,50 USD.

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Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 2,2 Prozent auf 3,50 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die NIO-Aktie bisher bei 3,52 USD. Bei 3,41 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1'535'114 NIO-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,86 USD. Dieser Kurs wurde am 09.10.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 124,75 Prozent. Bei einem Wert von 3,37 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2026). Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 3,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass NIO-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete NIO 0,000 USD aus. NIO liess sich am 01.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,32 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 79,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.72 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2.63 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2026 veröffentlicht.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,552 CNY je NIO-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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