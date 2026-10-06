NIO Aktie 43286578 / US62914V1061
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06.10.2026 16:29:00
NIO Aktie News: NIO wird am Nachmittag ausgebremst
Die Aktie von NIO gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 3,41 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,3 Prozent auf 3,41 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die NIO-Aktie bis auf 3,41 USD. Mit einem Wert von 3,41 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 369'341 NIO-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 09.10.2025 auf bis zu 7,86 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 130,35 Prozent. Am 03.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,37 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 1,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten NIO-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. NIO veröffentlichte am 01.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,32 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 79,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.72 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2.63 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 11.11.2026 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass NIO im Jahr 2026 -0,552 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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