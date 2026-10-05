NIO Aktie News: NIO schiebt sich am Montagabend vor

Um 20:26 Uhr sprang die NIO-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 3,42 USD zu. Der Kurs der NIO-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,47 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,42 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1'347'906 NIO-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,86 USD) erklomm das Papier am 09.10.2025. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 130,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 02.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,37 USD ab. Mit einem Kursverlust von 1,32 Prozent würde die NIO-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

NIO-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CNY aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NIO am 01.09.2026. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,32 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 4.72 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 79,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.63 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte NIO am 11.11.2026 präsentieren.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,552 CNY je NIO-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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