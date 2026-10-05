NIO Aktie 43286578 / US62914V1061
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05.10.2026 16:29:00
NIO Aktie News: NIO steigt am Nachmittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von NIO. Zuletzt sprang die NIO-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 3,46 USD zu.
Um 16:28 Uhr wies die NIO-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 3,46 USD nach oben. Zwischenzeitlich stieg die NIO-Aktie sogar auf 3,47 USD. Bei 3,42 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 698'137 NIO-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,86 USD. Dieser Kurs wurde am 09.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 127,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 3,37 USD fiel das Papier am 02.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 2,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass NIO-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete NIO 0,000 USD aus. Am 01.09.2026 hat NIO in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,32 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite standen 4.72 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.63 Mrd. USD umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte NIO am 11.11.2026 präsentieren.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,552 CNY je NIO-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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