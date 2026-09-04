NIO Aktie 43286578 / US62914V1061
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04.09.2026 20:27:13
NIO Aktie News: NIO am Freitagabend mit Kursabschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 3,78 USD abwärts.
Die NIO-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 2,2 Prozent im Minus bei 3,78 USD. Im Tief verlor die NIO-Aktie bis auf 3,73 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,78 USD. Zuletzt wurden via New York 1'819'853 NIO-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,01 USD) erklomm das Papier am 03.10.2025. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 52,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 03.09.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,72 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 01.09.2026 hat NIO die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,32 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.72 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 79,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NIO einen Umsatz von 2.63 Mrd. USD eingefahren.
Voraussichtlich am 11.11.2026 dürfte NIO Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 07.09.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass NIO einen Verlust von -0,607 CNY je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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