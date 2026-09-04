NIO Aktie 43286578 / US62914V1061
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04.09.2026 16:29:00
NIO Aktie News: NIO verbilligt sich am Freitagnachmittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von NIO. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 3,0 Prozent auf 3,75 USD.
Die NIO-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 3,0 Prozent auf 3,75 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NIO-Aktie bisher bei 3,74 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,78 USD. Bisher wurden via New York 603'064 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 8,01 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 113,89 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 03.09.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,72 USD. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 0,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten gehen davon aus, dass NIO-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete NIO 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NIO am 01.09.2026. NIO hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,32 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat NIO 4.72 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 79,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.63 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die NIO-Bilanz für Q3 2026 wird am 11.11.2026 erwartet. NIO dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 07.09.2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,607 CNY je NIO-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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