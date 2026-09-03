NIO Aktie News: NIO verteidigt Stellung am Abend

Mit einem Wert von 3,86 USD bewegte sich die NIO-Aktie um 20:26 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der NIO-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,90 USD zu. In der Spitze büsste die NIO-Aktie bis auf 3,72 USD ein. Bei 3,78 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 5'522'822 NIO-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 8,01 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2025). Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 51,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 03.09.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,72 USD. Mit einem Kursverlust von 3,76 Prozent würde die NIO-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten NIO-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte NIO am 01.09.2026 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,32 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 79,65 Prozent auf 4.72 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.63 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

NIO wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 11.11.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 07.09.2027.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,579 CNY je NIO-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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