NIO Aktie News: NIO fällt am Nachmittag

Um 16:28 Uhr fiel die NIO-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,5 Prozent auf 3,77 USD ab. Der Kurs der NIO-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,72 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 3,78 USD. Zuletzt wechselten 1'984'505 NIO-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,01 USD erreichte der Titel am 03.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 112,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 03.09.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,72 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 1,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY. Am 01.09.2026 lud NIO zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 79,65 Prozent auf 4.72 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.63 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 11.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. NIO dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 07.09.2027 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,579 CNY je NIO-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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