NIO Aktie 43286578 / US62914V1061
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
03.09.2026 16:29:00
NIO Aktie News: NIO fällt am Nachmittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von NIO. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,5 Prozent auf 3,77 USD.
Um 16:28 Uhr fiel die NIO-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,5 Prozent auf 3,77 USD ab. Der Kurs der NIO-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,72 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 3,78 USD. Zuletzt wechselten 1'984'505 NIO-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 8,01 USD erreichte der Titel am 03.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 112,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 03.09.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,72 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 1,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY. Am 01.09.2026 lud NIO zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 79,65 Prozent auf 4.72 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.63 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 11.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. NIO dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 07.09.2027 präsentieren.
Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,579 CNY je NIO-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur NIO-Aktie
NIO-Aktie im Blick: Konzern verringert Verlust deutlich, Auslieferungen boomen
Ausblick: NIO gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Tesla-Konkurrent BYD expandiert mit acht neuen Modellen in Europa - Aktie kaum verändert
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu NIO
|
20:27
|NIO Aktie News: NIO verteidigt Stellung am Abend (finanzen.ch)
|
16:29
|NIO Aktie News: NIO fällt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Ausblick: NIO gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
08.06.26
|Aktien von BYD und NIO uneins: Chinas Autobauer senken Prognose für 2026 drastisch - Absatzeinbruch erwartet (AWP)
|
28.05.26
|NIO-Aktie verliert nach Kurssprung: BYD-Konkurrent lanciert ES9-Flaggschiff (finanzen.ch)
|
12.04.26
|NIO-Aktie vor Trendwende? Jim Cramer setzt auf Tesla-Konkurrent aus China (finanzen.ch)
Analysen zu NIO
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht fester aus dem Handel -- DAX schliesst über 26'000er-Marke -- Wall Street stärker -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt zeigte sich am Donnerstag mit positiver Tendenz. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. An der Wall Street wurden Zuschläge verbucht. An den Märkten in Asien ging es in unterschiedliche Richtungen.